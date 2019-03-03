США отказались пропустить колонны, направленные за беженцами в Сирии

Источник: AP 2019

Соединенные Штаты отказались пропустить сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами из лагеря «Эр-Рукбан», в зону Эт-Танф. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

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«Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря “Эр-Рукбан” к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф», — сказал он.

Как сообщалось ранее, в пятницу к пункту пропуска в селении Джлеб были направлены колонны автобусов, чтобы обеспечить вывод беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, а также в пригороды Дамаска, Хомса и Алеппо.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере «Эр-Рукбан» сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько жителей лагеря умерли из-за тяжелых условий.