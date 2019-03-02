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2 марта, источник: РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области возросло до 11

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости — Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Тульской области увеличилось до 11, восемь из них — дети, сообщили в субботу РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.

Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что столкновение легкового автомобиля и школьного автобуса произошло в Тульской области, пострадали двое детей. Позже сообщалось, что пострадали восемь детей и двое взрослых. В момент ДТП в микроавтобусе помимо водителя находились 8 детей в возрасте 13−15 лет и два сопровождающих.

«Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Тульской области увеличилось до 11, из них 8 несовершеннолетних», — рассказал собеседник агентства.

По данным СК, днем в субботу группа школьников ехала с лыжных соревнований из Каменского района в село Архангельское.

На 39-м километре автодороги Лопотково — Ефремов автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП автобус с детьми съехал в кювет.

По данным УМВД по региону, в районе деревни Доробино Тёпло-Огарёвского района водитель Toyota совершил попутное столкновение с микроавтобусом.

Отмечалось, что все дети были пристегнуты, поэтому получили незначительные травмы.

На месте работают следователи, следователь-криминалист и полицейские. Отмечается, что правоохранители проверят организацию перевозки детей и соблюдение правил по перевозке. Также ими будут изъяты все необходимые документы.

СУСК РФ по региону сообщает о начале доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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