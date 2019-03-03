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01:31 (мск), источник: РИА Новости

В «Пулково» закрыли одну ВПП после инцидента с самолетом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет самолеты с одной взлетно-посадочной полосы, вторая закрыта после инцидента с воздушным судном Uzbekistan Airways, которое выкатилось за её пределы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил плановую посадку в аэропорту «Пулково», при рулении после посадки выкатился за пределы ВПП. В результате инцидента никто не пострадал. Следственные органы по этому факту начали доследственную проверку. Транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

«Аэропорт “Пулково” работает в штатном режиме, взлетно-посадочные операции осуществляется с ВПП № 2. ВПП № 1 пока закрыта», — сказали в пресс-службе.

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