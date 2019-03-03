В «Пулково» закрыли одну ВПП после инцидента с самолетом
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет самолеты с одной
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет самолеты с одной
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил плановую посадку в аэропорту «Пулково», при рулении после посадки выкатился за пределы ВПП. В результате инцидента никто не пострадал. Следственные органы по этому факту начали доследственную проверку. Транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
«Аэропорт “Пулково” работает в штатном режиме,