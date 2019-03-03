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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудница полиции Башкирии обвинила коллегу в насилии

В МВД Башкирии проверяют заявление об избиении 23-летней следовательницы ОМВД по Белорецкому району, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Лейтенант юстиции пояснила, что травмы ей нанес замначальника следственного отдела, в котором она служит с января 2018 года. Она обратилась в больницу с ушибами мягких тканей головы, лица, голени, обоих плечевых суставов, с предположительно тупой травмой живота.

По данным Bashinform, полковник юстиции, на которого написано заявление, служит в должности с июня 2014 года, ОВД — с 2003 года. Проводится служебная проверка.

В МВД не стали уточнять характер травм, однако по данным местных СМИ, речь идет о повреждениях, характерных для насильственных действий сексуального характера. Местный портал ProUfu.ru предположил, что между 23-летней девушкой и ее 38-летним коллегой мог быть служебный роман.

Осенью 2018 года 23-летняя дознавательница уфимской полиции обвинила коллег в изнасиловании. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека, их уволили из МВД. За причиненный ущерб пострадавшая намерена требовать компенсацию в 30 миллионов рублей.

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