Более 20 человек погибли из-за торнадо на юго-востоке США

Источник: AP 2019

По последним данным, 23 человека погибли от торнадо, обрушившегося на округ Ли (штат Алабама) вечером 3 марта. Среди погибших есть дети, сообщает BBC.

Шериф округа Джей Джонс сообщил агентству Associated Press, что количество пострадавших еще может возрасти, но спасательные работы пришлось прекратить до рассвета из-за опасности поисков в темноте и погодных условий.

В округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия — из-за непогоды там остались без электричества более 20 тысяч человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EQdNO33HwIU?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.