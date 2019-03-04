Более 20 человек погибли из-за торнадо на юго-востоке США
Спасатели продолжают поисковые работы. Количество погибших и пострадавших еще может увеличиться.
Спасатели продолжают поисковые работы. Количество погибших и пострадавших еще может увеличиться.
По последним данным, 23 человека погибли от торнадо, обрушившегося на округ Ли (штат Алабама) вечером 3 марта. Среди погибших есть дети, сообщает BBC.
Шериф округа Джей Джонс сообщил агентству Associated Press, что количество пострадавших еще может возрасти, но спасательные работы пришлось прекратить до рассвета
В округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия —
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку пострадавшим и их семьям, а также призвал жителей Алабамы быть осторожнее.