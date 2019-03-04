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10:49 (мск), источник: Esquire

Более 20 человек погибли из-за торнадо на юго-востоке США

Спасатели продолжают поисковые работы. Количество погибших и пострадавших еще может увеличиться.

Источник: AP 2019

По последним данным, 23 человека погибли от торнадо, обрушившегося на округ Ли (штат Алабама) вечером 3 марта. Среди погибших есть дети, сообщает BBC.

Шериф округа Джей Джонс сообщил агентству Associated Press, что количество пострадавших еще может возрасти, но спасательные работы пришлось прекратить до рассвета из-за опасности поисков в темноте и погодных условий.

В округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия — из-за непогоды там остались без электричества более 20 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку пострадавшим и их семьям, а также призвал жителей Алабамы быть осторожнее.

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