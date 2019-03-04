В Кремле до конца дня ожидают решения по судьбе косаток и белух в Приморье

«Ждем сегодня вечером, в конце рабочего дня информацию. Собственно, мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое (марта)», — сказал Песков, отвечая на вопрос о ситуации с «китовой тюрьмой» в контексте того, что решение о судьбе находящихся там животных должно было быть принято, согласно поручению Путина, до 1 марта.

Путин поручил Минприроды и Минсельхозу вместе с общественными и научными организациями определить судьбу морских млекопитающих, которые содержатся в приморской бухте Средняя. Поручения были даны по результатам проверки Генпрокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

Мы уже созванивались с правительством, с теми, кто курирует этот вопрос; работа ведется, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет. Поэтому сегодня до конца дня мы ждем какое-то решение, потому что именно об этом, действительно, говорится в тексте поручений президента. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Он при этом не уточнил, от кого именно в Кремле ожидают соответствующих сведений.

«Я не буду пока говорить, там разные ведутся совещания, собственно, мы только сегодня, с самого утра наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и тот факт, что животным плохо, их становится меньше», — заявил Песков.

В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили «китовой тюрьмой», где страдали от холода, снега и льда. Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи и одна косатка пропали.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух, которых содержат в бухте Средняя. В этот же день было вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству.