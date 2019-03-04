Путина проинформировали о деле осужденной в Кувейте россиянки

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин знает о деле россиянки Марии Лазаревой, которая была приговорена в Кувейте к 10 годам лишения свободы за хищение 60 миллионов долларов и за якобы невыполненный государственный контракт. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга, отвечая на вопрос журналиста РБК. При этом он отметил, что Кремль не ведет переговоры с руководством арабской страны по этой проблеме.

«Безусловно, в курсе. Потому что информация поступает, и МИД весьма энергично работает», — приводит слова Пескова РБК.

Отвечая на вопрос агентства, ведет ли Кремль с кувейтскими властями переговоры о намерении вменить россиянке растрату средств и грозящей в связи с этим ей смертной казни, Песков сказал: «Нет, по линии Кремля нет». «Помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает Министерство иностранных дел», — добавил глава пресс-службы президента.

Управляющий партнер кувейтского инвестиционного фонда KGLI Мария Лазарева была арестована в 2017 году. Против нее возбудили два уголовных дела: о хищении государственных средств при создании стратегии развития логистического хаба в Кувейте, а также о растрате средств Кувейтского портового управления на сумму 60 миллионов долларов, который находился в управлении фонда. Оба дела строятся на основании показаний одного и того же свидетеля. По первому уже вынесен приговор: 10 лет лишения свободы, штраф в размере 72,8 миллиона долларов и обязательство вернуть 36,4 миллиона долларов. По этому делу сейчас подана очередная апелляция. Кроме того, решение суда предусматривает депортацию Лазаревой после отбывания срока наказания.

Второе дело находится на этапе рассмотрения. По словам адвоката Лазаревой Екатерины Духиной, за растрату ей грозит смертная казнь.