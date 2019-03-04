Рэпер Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности

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Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Удмуртии.

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«В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких- либо повреждений на теле музыканта не выявлено», — отмечается в сообщении.

Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске.

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Широкую популярность исполнителю принесли клип на песню «Вечеринка», а также хиты «Кто? Ты», «Слезы» и «Письмо». В 2018 году у него вышел новый альбом «Неважно, кто там у руля».

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