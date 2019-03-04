Рэпер Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности
ИЖЕВСК, 4 марта. /ТАСС/. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), как показала экспертиза, скончался
ИЖЕВСК, 4 марта. /ТАСС/. Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), как показала экспертиза, скончался
Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении
«В рамках доследственной проверки смерти музыканта Кирилла Толмацкого получено заключение
Рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске.
Широкую популярность исполнителю принесли клип на песню «Вечеринка», а также хиты «Кто? Ты», «Слезы» и «Письмо». В 2018 году у него вышел новый альбом «Неважно, кто там у руля».
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