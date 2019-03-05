Спасителей природы заподозрили в финансировании пыток и убийств

Издание изучило работу фонда в шести странах, в том числе в Непале, Камеруне, ЦАР и Индии. Отмечается, что материал сделан на основе более 100 интервью и тысяч документов, в том числе конфиденциальных.

По данным BuzzFeed, сотрудники WWF организовывали специальные антибраконьерские миссии. Участвующим в них людям — рейнджерам — выплачивалась зарплата, их обучали и выдавали им экипировку, в том числе ножи, дубинки и приборы ночного видения.

Эти военизированные формирования нападали на жителей местных деревень, избивали и пытали их, а также убивали, в том числе расстреливали.

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В материале отмечается, что WWF организовывал, финансировал и управлял скрытными сетями информаторов, в которых людей мотивировали страхом и местью. Организацию также подозревают в попытке закупать оружие для рейнджеров. Указывается, что это продолжается уже многие годы, причем верхушка фонда знает о нарушениях прав человека.

В качестве примера приводится случай 2006 года в Непале. Там рейнджеры, занимающиеся национальным парком Читван, схватили местного жителя. Его заподозрили в том, что он помог сыну закопать рог носорога на заднем дворе. Несмотря на то что ценность не нашли, непальца посадили в клетку-тюрьму, где избивали и пытали. В результате он умер. Трех сотрудников парка затем обвинили в убийстве, но в итоге дело прекратили, а WWF продолжил финансировать Читван.

Кроме того, утверждается, что в 2017 году в Камеруне охранники нацпарка Лобеке пытали 11-летнего мальчика на глазах родителей. Его деревня затем подала жалобу в WWF, но она так и осталась без ответа.