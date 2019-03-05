Расследование OCCRP: через один из крупнейших частных российских банков «Тройка Диалог» отмыли $9 млрд

В расследовании говорится, что «Тройка Диалог» с 2000-х годов основала сеть из 76 офшорных компаний. С их помощью клиенты банка могли открывать счета на подставных лиц, многие из которых не знали о сумме транзакций, проходящих через их счета.

Большинство транзакций, по данным расследователей, были фальшивыми, и деньги перечисляли за несуществующие товары и услуги, а по факту выводились на счета в западных банках.

Таким образом, с 2006 по 2013 год через счета совершили транзакции на сумму $4,6 млрд, а вывели — $4,8 млрд. Подобные схему помогали клиентам банка скрываться от уплаты налогов, покупать имущество за рубежом или оплачивать обучение детей за границей.

Одним из клиентов банка, по данным OCCRP, был виолончелист Сергей Ролдугин (президент России Владимир Путин однажды назвал его своим другом). Компании Ролдугина заключили с офшорами «Тройки» контракты не менее чем на $69 млн. Этот эпизод журналисты связывают с расследованием Сергея Магнитского. OCCRP утверждает, что часть денег, которые компании Ролдугина получили от банка, были получены с помощью налогового мошенничества, разоблачением которого и занимался Магнитский.

Журналисты OCCRP также рассказали о других случаях передачи денег в офшорную сеть через «отмывочные конторы». Например, поставки топлива в Шереметьево по завышенным ценам, из-за чего подорожали билеты. .

Еще одним клиентом банка называют россиянина Сергея Тихомирова, который уклонялся от уплаты налогов. Его страховые компании заключали с клиентами фальшивые контракты, получали от них крупные суммы денег, которые потом переправляли за границу и обналичивали. Таким образом могли вывести около $17 млн.

Главным акционером «Тройки Диалог» был инвестиционный банкир Рубен Варданян. Он рассказал OCCRP, что не знал обо всех услугах, которые оказывала «Тройка». «Мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке», — добавил он. .

Экономист Андрей Мовчан отметил, что сама по себе сеть офшоров не кажется ему подозрительной. При этом «большое количество внутренних транзакций, сомнительные платежи в адрес известных персон — все это действительно выглядит не очень.