Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

«Боинг 777 авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в аэропорту Анадырь. В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре. Все аварийные службы в аэропорту были приведены в готовность и обеспечили безопасную посадку», — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что на борту было 188 пассажиров. По решению экипажа эвакуация пассажиров из самолета велась по бортовым аварийным надувным трапам.

«Температура наружного воздуха в аэропорту составляет минус шесть градусов Цельсия, сила ветра до 15 метров в секунду. В доставке пассажиров от борта самолёта до аэровокзала была задействована вся имеющаяся в аэропорту автотехника», — отметили в Росавиации.