Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самолёт авиакомпании Air China рейсом
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самолёт авиакомпании Air China рейсом
«Боинг 777 авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Пекина в
Он добавил, что на борту было 188 пассажиров. По решению экипажа эвакуация пассажиров из самолета велась по бортовым аварийным надувным трапам.
«Температура наружного воздуха в аэропорту составляет минус шесть градусов Цельсия, сила ветра до 15 метров в секунду. В доставке пассажиров от борта самолёта до аэровокзала была задействована вся имеющаяся в аэропорту автотехника», — отметили в Росавиации.
«В настоящее время решается вопрос о размещении пассажиров в транзитной зоне аэропорта и гостиницах города. Росавиация связалась с руководством авиакомпании, чтобы узнать, когда будет направлен резервный борт, и выдать разрешение для дальнейшей транспортировки пассажиров», — сказал собеседник агентства.