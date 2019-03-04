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23:27 (мск), источник: РИА Новости

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.

«Боинг 777 авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в аэропорту Анадырь. В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре. Все аварийные службы в аэропорту были приведены в готовность и обеспечили безопасную посадку», — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что на борту было 188 пассажиров. По решению экипажа эвакуация пассажиров из самолета велась по бортовым аварийным надувным трапам.

«Температура наружного воздуха в аэропорту составляет минус шесть градусов Цельсия, сила ветра до 15 метров в секунду. В доставке пассажиров от борта самолёта до аэровокзала была задействована вся имеющаяся в аэропорту автотехника», — отметили в Росавиации.

«В настоящее время решается вопрос о размещении пассажиров в транзитной зоне аэропорта и гостиницах города. Росавиация связалась с руководством авиакомпании, чтобы узнать, когда будет направлен резервный борт, и выдать разрешение для дальнейшей транспортировки пассажиров», — сказал собеседник агентства.

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