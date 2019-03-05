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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец Децла рассказал о врожденной болезни рэпера

Музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, имел врожденное заболевание — гипертрофическую кардиомиопатию. Это, как сообщил РИА Новости его отец Александр Толмацкий, привело к сердечной недостаточности.

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По его словам, наличие генетического заболевания выявили судмедэксперты. Толмацкий отметил, что болезнь может не проявляться и вызвать внезапную смерть в возрасте до 30 лет. «Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — добавил он.

Ранее 4 марта судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что Кирилл Толмацкий скончался из-за острой сердечной недостаточности. На теле артиста не обнаружено повреждений.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти жизнь музыканта. Ему было 35 лет.

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