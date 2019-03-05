Адвокат родных жертв крушения Ту-154 под Сочи попросил возбудить дело о халатности

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«Я направил заявление на имя председателя СКР, в котором прошу провести по изложенным мной доводам и фактам проверку, возбудить уголовное дело, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщил «Интерфаксу» во вторник Трунов.

Согласно заявлению, по мнению потерпевшей стороны, «официальной версии причины катастрофы — вина погибшего опытного летчика, потерявшего на небольшой высоте ориентацию в пространстве — противоречит ряд серьезных обстоятельств».

Трунов указывает, что «ответственные должностные лица пытались использовать воздушное судно, которое заведомо было не способно, исходя из своих летных характеристик выполнить рейс Чкаловский — Хмеймим и обратно, в связи с недостаточной максимальной взлетной массой и возможностями дальности перелета».

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«Фактически экономия на топливе и обслуживании воздушного судна, сопряженное с халатностью и недосмотрами наземных служб аэропорта Адлер, привели к авиационной катастрофе: воздушное судно заведомо не способно было выполнить указанную перевозку по дальности; воздушное судно на аэродроме Чкаловский было заправлено устаревшим видом топлива, которое не используется в современных воздушных судах; требования ФАП (Федеральные авиационные правила — ИФ) были проигнорированы в аэропорту Адлер; наземные службы произвели заправку, допустив смешение разных типов топлива, с разной плотностью, что привело к увеличению загрузки в килограммах; технические службы аэропорта Адлер не провели технический и весовой контроль судна», — говорится в заявлении.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.