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12:57 (мск), источник: ТАСС

В Якутске упавший с крыши снег придавил машину мэра

Сарданы Авксентьевой в момент ЧП не было в машине.

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Служебный автомобиль, закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, придавило упавшим с крыши снегом, пробито заднее стекло. Мэра в момент ЧП в машине не было, она находится в отпуске, сообщил ТАСС ее пресс-секретарь Алексей Толстяков.

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«Мэр не пострадала, она находится сейчас в отпуске. Машина использовалась как служебная», — сказал он.

Как пояснили в управление делами мэрии, на служебную автомашину упал пласт снега во дворе одного из домов Якутска, пострадавших нет. «Автомашине причинен ущерб, стоимость которого устанавливается, в данное время автомашина находится на ремонте. Автомобиль был застрахован», — сообщили в мэрии.

И.о. мэра Владимир Федоров сообщил журналистам, что снега в эту зиму выпало больше нормы. «Нужно уделять внимание не только уборке и вывозу снега с тротуаров, дворов и дорог, но и с крыш домов. Безопасность людей, сохранность их имущества — прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд», — сказал он.

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