Минэнерго сообщило о крупной энергоаварии в Новороссийске
Авария на Кирилловской подстанции в Новороссийске оставила без электричества около 124 600 человек и несколько местных предприятий, сообщает Минэнерго.
Авария на Кирилловской подстанции в Новороссийске оставила без электричества около 124 600 человек и несколько местных предприятий, сообщает Минэнерго.
Причиной аварии стало повреждение выключателя трансформатора. Подстанция принадлежит Федеральной сетевой компании («ФСК ЕЭС»).
В Новороссийске располагается крупнейший российский порт на Черном море. Им управляет ведущий портовый оператор «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Также Новороссийск является главным центром цементной промышленности на юге России. В городе работает несколько цементных заводов и базируются машиностроительные предприятия.