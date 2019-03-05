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18:57 (мск), источник: Ведомости

Минэнерго сообщило о крупной энергоаварии в Новороссийске

Авария на Кирилловской подстанции в Новороссийске оставила без электричества около 124 600 человек и несколько местных предприятий, сообщает Минэнерго.

Причиной аварии стало повреждение выключателя трансформатора. Подстанция принадлежит Федеральной сетевой компании («ФСК ЕЭС»).

Всего в Новороссийске проживает около 273 000 человек. Таким образом, без света осталась почти половина города.

В Новороссийске располагается крупнейший российский порт на Черном море. Им управляет ведущий портовый оператор «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Также Новороссийск является главным центром цементной промышленности на юге России. В городе работает несколько цементных заводов и базируются машиностроительные предприятия.

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