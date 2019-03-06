В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Отмечается, что все три посылки представляли собой белые почтовые пакеты, внутри которых находились желтые свертки. В результате проведенной экспертизы, специалисты установили, что это самодельные взрывные устройства. Полиция отмечает, что их взрыв мог привести к небольшому возгоранию.
Во всех трех транспортных узлах были произведены эвакуации, но на расписании поездов и авиарейсов это не отразилось. Расследование в Хитроу завершено, в Ватерлоо и аэропорту Сити еще продолжаются следственные мероприятия.
23 февраля полицейские в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданина Бельгии, который перед вылетом в Париж заявил о том, что у него есть взрывное устройство. Бомбы у него обнаружено не было, однако рейс пришлось отложить. Начались дополнительные проверки пассажиров.