Россия обогнала всю Европу по объему изъятого метамфетамина

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Согласно докладу, в течение 2017 года в стране было изъято 1,1 тонны метамфетамина. Россия — единственное государство, где объем конфискованных наркотиков превысил показатель в одну тонну. Кроме того, это вдвое больше объема изъятого вещества по всему Евросоюзу за 2016 год (около 500 килограммов).

На втором месте расположилась Франция, где объем изъятого вещества оказался на уровне 123 килограммов. Замыкает тройку лидеров Германия с показателем 114 килограммов. Более 50 килограммов наркотика в 2017 году конфисковали в Чехии, Норвегии, Италии, Финляндии и Словакии. При этом, в Чехии, по данным Международного комитета, расположено большинство подпольных лабораторий, где незаконно изготавливается этот наркотик.

Эксперт Института прав человека, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон объяснил РБК, что лидерство связано с тем, что, в отличие от многих европейских стран, в России учитывается вес наркотика вместе с нейтральными наполнителями, такими как глюкоза или фармацевтические препараты.