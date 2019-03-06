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10:57 (мск), источник: ТАСС

Гульнару Каримову перевели в колонию

ТАШКЕНТ, 6 марта. /ТАСС/ — В 2017 году старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее обвиняли в хищениях, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Источник: РИА "Новости"

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«В связи со злостным нарушением порядка и… условий отбывания наказаний Яшнабадским районным судом… принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — говорится в сообщении.

18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы.

Позже, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет.
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Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

Как отмечается в публикации прокуратуры, «осужденная Г. Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства». По данным генпрокуратуры, Каримова неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Гульнару Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже надзорное ведомство сообщило, что в отношении Каримовой возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общая сумма причиненного государству ущерба по двум уголовным делам против Каримовой составляет почти $2 млрд.

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