США сорвали операцию по спасению беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Источник: AP 2019

США сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных граждан Сирии, которые находятся в лагере «Рукбан». Об этом говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики, распространенном в среду.

«Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», — говорится в заявлении, подписанном руководителем межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики — начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и его сирийским коллегой министром местного самоуправления Сирии Хусейном Махлюфом.

Читайте также США отказались пропустить колонны, направленные за беженцами в Сирии

В документе подчеркивается, что «ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи», пока жители лагеря «Эр-Рукбан» удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках.

Россия и Сирия будут постоянно проводить наблюдение за лагерем беженцев «Эр-Рукбан». При этом информирование международной общественности о ситуации будет переведено на регулярную основу, говорится в заявлении.

«Мы вынуждены перевести формат наблюдения за лагерем “Рукбан” на постоянную основу с регулярным информированием международной общественности», — сказано в сообщении.

Освобождение беженцев

Российский и сирийский штабы по возвращению беженцев призывают США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, говорится в заявлении руководителей межведомственных координационных штабов.

«Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря “Рукбан”, обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф», — говорится в заявлении.