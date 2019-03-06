Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ на слова экс-жены депутата о «нищебродах» в ресторанах
Нетаньяху приехал к Путину предупредить о войне
Из российских аптек изымают ещё одно популярное лекарство
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
Коммунальщики отказались платить за дыру в квартире
Прочь из СССРКак сложилась судьба известных моделей из 90-х
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
Замерзающая пенсионерка трое суток стучалась к соседям и умерла
Злой рок Божены: «светская львица» умерла с мужем
Россиянин повторил клубный рекорд результативности «Тампы»
Назван самый прибыльный футбольный стадион Европы
Стеша Маликова пришла в Большой театр в ультракоротком платье
Алсу снялась в фотосессии в тюрбане
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова с балкона в Москве
Порошенко поспорил с военными о своем пьянстве
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
10:32 (мск), источник: ТАСС

США сорвали операцию по спасению беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/ — Россия и Сирия будут постоянно проводить наблюдение за лагерем беженцев, говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Источник: AP 2019

США сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных граждан Сирии, которые находятся в лагере «Рукбан». Об этом говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики, распространенном в среду.

«Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», — говорится в заявлении, подписанном руководителем межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики — начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и его сирийским коллегой министром местного самоуправления Сирии Хусейном Махлюфом.

Читайте также
США отказались пропустить колонны, направленные за беженцами в Сирии
В документе подчеркивается, что «ни о каком очередном гуманитарном конвое в лагерь не может быть и речи», пока жители лагеря «Эр-Рукбан» удерживаются подконтрольными США бандформированиями в заложниках.

Россия и Сирия будут постоянно проводить наблюдение за лагерем беженцев «Эр-Рукбан». При этом информирование международной общественности о ситуации будет переведено на регулярную основу, говорится в заявлении.

«Мы вынуждены перевести формат наблюдения за лагерем “Рукбан” на постоянную основу с регулярным информированием международной общественности», — сказано в сообщении.

Освобождение беженцев

Российский и сирийский штабы по возвращению беженцев призывают США освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, говорится в заявлении руководителей межведомственных координационных штабов.

Читайте также
Изменение климата — причина «арабской весны», войн и массовой миграции. Теперь это доказано научно

«Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря “Рукбан”, обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф», — говорится в заявлении.

Также руководители штабов призвали мировое сообщество и прежде всего такие международные организации, как ООН, Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, перестать отмалчиваться и, наконец, четко обозначить свою позицию, предпринять конкретные шаги, а не ограничиваться заявлениями об обеспокоенности судьбой сирийских беженцев. «Как показала практика, никакие гуманитарные конвои с продовольствием не способны решить сложившуюся гуманитарную катастрофу в “Рукбане”. Только его полная ликвидация может прекратить страдания находящихся там не по своей воле сирийцев», — подчеркивается в документе.

 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
Генштаб назвал отказ от призыва на военную службу невозможным
Группа The Prodigy отменила все концерты
Чиновница назвала доставку продуктов в школы делом родителей
Корабли НАТО обяжут уведомлять Россию о проходе по Севморпути
Ученые рассказали, что перед смертью люди видят одни и те же сны
Одесса-папа: над чем смеется Михаил Жванецкий
«Аякс» сенсационно разгромил «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт
Королевский провал: «Аякс» обезглавил «Реал» Амстердамцы вышли в четвертьфинал, разгромив в Мадриде действующего победителя Лиги чемпионов
Hi-Tech
Microsoft готовит новый браузер (фото) Компания уже проводит тестирование новой версии Edge на основе Chromium.
Авто
Mazda создала новый глобальный кроссовер Компактный автомобиль займет в модельном ряду марки место между кроссовером CX-3 и более крупным CX-5
Кино
Галкин и Лорак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» Звезды собрались на завтраке, предваряющем церемонию
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
Беременная Саша Савельева изменилась до неузнаваемости Подписчики считают, что у певицы родится девочка, раз она так изменилась внешне (фото)
Леди
Зара вышла на сцену в золотом платье с одним рукавом Певица восхитила фанатов.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь