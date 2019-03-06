Медведев: арест Калви находится в компетенции суда

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«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен сделать, поскольку есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — это, конечно, компетенция уголовного суда», — сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

Он также привел пример с арестом топ-менеджера Huawei Чжоу Мэн, который шокировал всех. «Потом приняли иные решения. О чем это говорит? Только о том, что суд в любой стране имеет право принимать решения на базе тех материалов, которые подготовлены следствием. Видимо, в нынешней ситуации у них были такие материалы», — отметил премьер-министр.

Ранее СМИ сообщали о том, как президент России Владимир Путин высказывался по делу Baring Vostok. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент на закрытой встрече после послания заявил, что не давал предварительного согласия на арест сотрудников Baring Vostok, но считает предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом, оправданным. При этом Кремль отрицает, что господин Путин высказывал предпочтения по делу Майкла Калви.

В СМИ также утверждалось, что президент не говорил такой фразы — президент якобы сказал, что у ФСБ есть своя точка зрения, которая изложена в материалах дела, и они полностью нигде не публиковались.