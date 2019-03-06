Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
Собчак, Малахова и Волочкову допросят по делу об убийстве
Второго человека в истории вылечили от ВИЧ
Умер актер из «Возвращения Мухтара» и «Дня рождения Буржуя»
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
Трамп: я нравлюсь Ким Чен Ыну, он нравится мне Так президент США Дональд Трамп охарактеризовал лидера КНДР Ким Чен Ына
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Предсказана скорая катастрофа в США
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Американцы пытаются изменить закон РФ для продажи своих колёс
Сотникова ушла от женатого Ветрова к миллиардеру
Максим Галкин рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой
Водянова, Денев, Викандер и другие гости на показе Louis Vuitton
Собчак спросила у Рудковской, что она будет делать с сыном-геем
Не смертельно: мужчина терпел боль в животе и умер
Кремль отреагировал на отмену выступления Орешкина в Госдуме
В суде с Егора Бероева требуют миллион рублей
Фоторепортажи
12Самые красивые пейзажные фото года
16Что увидел мир во время суперлуния
17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: арест Калви находится в компетенции суда

Премьер-министр Дмитрий Медведев на вопрос о том, может ли арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви негативно повлиять на инвестиционный климат в России, ответил, что решение об аресте является компетенцией суда.

Источник: Reuters

«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен сделать, поскольку есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — это, конечно, компетенция уголовного суда», — сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).

Новость
«Вопрос оценки облигаций всегда довольно философский»: за что судят топ-менеджеров Baring Vostok

Он также привел пример с арестом топ-менеджера Huawei Чжоу Мэн, который шокировал всех. «Потом приняли иные решения. О чем это говорит? Только о том, что суд в любой стране имеет право принимать решения на базе тех материалов, которые подготовлены следствием. Видимо, в нынешней ситуации у них были такие материалы», — отметил премьер-министр.

Ранее СМИ сообщали о том, как президент России Владимир Путин высказывался по делу Baring Vostok. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент на закрытой встрече после послания заявил, что не давал предварительного согласия на арест сотрудников Baring Vostok, но считает предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом, оправданным. При этом Кремль отрицает, что господин Путин высказывал предпочтения по делу Майкла Калви.

В СМИ также утверждалось, что президент не говорил такой фразы — президент якобы сказал, что у ФСБ есть своя точка зрения, которая изложена в материалах дела, и они полностью нигде не публиковались.

Напомним, по делу кроме господина Калви проходят еще пять человек: партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. По версии обвинения, Майкл Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга ПКБ на заведомо невыгодных для банка условиях. Никто из фигурантов свою вину не признал, от дачи показаний они отказались.

Следите за развитием темы Задержание менеджеров старейшего инвестфонда в России
 Рейтинг самых богатых российских миллиардеров
Многодетный инвалид-колясочник оказался террористом
Орешкин объяснил критику Володина масштабностью задач
В России расширен список автомобилей с «налогом на роскошь»
Новые санкции США ударят по газовой отрасли России
Поставщики белух и косаток из китовой тюрьмы обратились к Путину
Как развлекается самый дорогой футболист мира (фото)
Россиянин пролез на платформу с коляской и прослыл «папой года»
Призрак допинга. Наши биатлонисты снова под угрозой
Спорт
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг Маргарита Васильева не сможет выступить на чемпионате мира в Швеции. По информации СМИ, спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
Hyundai удивил абсолютно новой (очень дерзкой) «Сонатой» Hyundai Motor представила изображения нового поколения модели Sonata: как отмечает корейская марка, это больше не седан, а четырёхдверное купе
Кино
Алсу расплакалась во время выступления дочери в «Голосе» Певица рассказала об участии Микеллы в популярном проекте
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз Певец заявил, что хочет много детей
Леди
В моду вошли необъятные сапоги: как это носить (фото) Они вернулись — те самые необъятные сапоги с прошлого года перекочевали в новый сезон, причем на этот раз у нескольких дизайнеров сразу
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь