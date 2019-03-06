Медведев: арест Калви находится в компетенции суда

«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен сделать, поскольку есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — это, конечно, компетенция уголовного суда», — сказал господин Медведев (цитата по ТАСС).
Он также привел пример с арестом
Ранее СМИ сообщали о том, как президент России Владимир Путин высказывался по делу Baring Vostok. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что президент на закрытой встрече после послания заявил, что не давал предварительного согласия на арест сотрудников Baring Vostok, но считает предварительное заключение при расследовании некоторых дел, связанных с бизнесом, оправданным. При этом Кремль отрицает, что господин Путин высказывал предпочтения по делу Майкла Калви.
Напомним, по делу кроме господина Калви проходят еще пять человек: партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. По версии обвинения, Майкл Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга ПКБ на заведомо невыгодных для банка условиях. Никто из фигурантов свою вину не признал, от дачи показаний они отказались.