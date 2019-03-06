Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Рустамова признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК). Мужчина признал вину и согласился на досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривали в особом порядке — без изучения доказательств.

Всего в деле организации «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО, пятеро под домашним арестом. Все они обвиняются в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Мосгорсуд 11 марта рассмотрит вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения.