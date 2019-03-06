Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Рустамова признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК). Мужчина признал вину и согласился на досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривали в особом порядке — без изучения доказательств.
Всего в деле организации «Новое величие» десять фигурантов, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО, пятеро под домашним арестом. Все они обвиняются в организации деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Мосгорсуд 11 марта рассмотрит вопрос о продлении обвиняемым меры пресечения.
Следствие предполагает, что участники «Нового величия» хотели совершить госпереворот для захвата власти. Обвиняемые вину не признают. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Один из них рассказывал, что был внедрен в организацию по заданию органов.