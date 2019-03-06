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22:41 (мск), источник: Lenta.Ru

«Газовому королю» Арашукову предъявили обвинения

Советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили обвинения в хищении газа на 31 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, Арашуков-старший похищал газ, который «Газпром» поставлял в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Он заключал договоры на поставку газа в большем объеме, чем было нужно для потребителей. Его родственники и знакомые, которых он назначил на разные должности в газовой отрасли, искали потребителей на стороне. Некоторых покупателей принуждали покупать газ в обход учетных приборов. Также члены группы обеспечивали транспортировку газа.

Петренко сообщила, что советник гендиректора привлек к участию в преступной схеме своего сына, сенатора Рауфа Арашукова, чтобы прикрыть незаконную деятельность.

Арашуков-младший оказывал влияние на должностных лиц в органах власти и следил за назначением людей на определенные посты.

Раулю Арашукову предъявили обвинения по статьям «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества». Он был задержан после того как его сына, 30-летнего сенатора Рауфа Арашукова, обвинили в участии в ОПГ и двух убийствах. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, среди которых племянник Арашукова-старшего. Еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять арестованного гендиректора.

Справка
Сенатор и «газовый король»: что известно о деле Арашуковых

Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

По делу Арашуковых арестован девятый фигурант
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28 февраля© Ньюстюб
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