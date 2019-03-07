В Краснодарском крае задержали миссионеров из США

Как сообщает телеканал CNN, Госдеп США также подтвердил информацию о задержании граждан. По данным издания, под стражу попали мормоны — волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Их задержали в доме собраний местного отделения организации. Вашингтон отказался предоставлять более подробную информацию в целях сохранения конфиденциальности задержанных.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — наиболее крупная ветвь мормонизма. Она насчитывает более 58 тысяч человек по всему миру. Иностранных миссионеров из США неоднократно задерживали в России по подозрению в шпионаже и в нарушении правил пребывания в стране, поскольку они пытались проникнуть на территорию закрытых военных баз, чтобы провести религиозные беседы с военнослужащими.