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03:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Краснодарском крае задержали миссионеров из США

В Новороссийске задержали двух граждан США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Приморский районный суд признал американцев виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. Их депортировали из страны.

Как сообщает телеканал CNN, Госдеп США также подтвердил информацию о задержании граждан. По данным издания, под стражу попали мормоны — волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Их задержали в доме собраний местного отделения организации. Вашингтон отказался предоставлять более подробную информацию в целях сохранения конфиденциальности задержанных.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — наиболее крупная ветвь мормонизма. Она насчитывает более 58 тысяч человек по всему миру. Иностранных миссионеров из США неоднократно задерживали в России по подозрению в шпионаже и в нарушении правил пребывания в стране, поскольку они пытались проникнуть на территорию закрытых военных баз, чтобы провести религиозные беседы с военнослужащими.

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