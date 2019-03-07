Экс-замглавы Спецстроя Загорулько получил восемь лет колонии

Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

«Приговором Загорулько осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей», — сказала собеседница агентства.

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Дело в отношении Загорулько рассматривалось в особом порядке в связи с признанием осужденным своей вины, приговор ему был вынесен 4 марта.

Ранее Мосгорсуд приговорил другого признавшего вину фигуранта дела о хищениях, бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Бурякова, к четырем годам и девяти месяцам колонии и штрафу в 600 тыс. рублей.