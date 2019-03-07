Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы до 6 мая заключил под стражу метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева, подозреваемого по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын — сенатор от КЧР Рауф Арашуков.