Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/ — Метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев пробудет под стражей до 6 мая.
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/ — Метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев пробудет под стражей до 6 мая.
Басманный суд Москвы до 6 мая заключил под стражу метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева, подозреваемого по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын — сенатор от КЧР Рауф Арашуков.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении метролога филиала ООО “Газпром межрегионгаз Ставрополь” в г. Ессентуки Кайшева Игоря, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщила ТАСС