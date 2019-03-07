Четыре года колонии за «Мужское государство». В Хабаровске суд вынес вердикт приверженцам патриархата и национализма

В карточке дела на сайте хабаровского суда говорится, что после многочисленных переносов заседания приговор был вынесен 1 марта. Двух участников, имена которых скрыты, признали виновными в создании экстремистского сообщества по первой части 282 статьи УК РФ, а два других участника «Мужского государства» получили наказание по второй части той же статьи как участники. Эту информацию также без имен ранее ТАСС подтвердили в следственном управлении СК по Хабаровскому краю.

Один из осужденных — 21-летний студент и электромонтер Данил Абросов, чья мать Наталья Абросова подтвердила 7 марта изданию «Медиазона» вынесенный в отношении ее сына приговор. Молодой человек получил два года и три месяца колонии общего режима как участник сообщества. Абросова также не смогла ответить, будет ли сторона защиты обжаловать вердикт хабаровского суда, так как при пересчете срока Данилу осталось провести в колонии всего 4 месяца. По данным СМИ, такое же наказание назначили и 19-летнему Александру Исакову.

Кроме того, по статье о создании сообщества виновными признаны 20-летние Сергей Жеребцов и Виктор Карташов. Они получили 4 года колонии.

По версии следствия, молодые люди пытались изготовить взрывчатку и организовать нападение на торговые точки, чтобы «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Их задержали в декабре 2017 года. Свою вину они признали.