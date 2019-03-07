Бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина приговорили к 10 годам колонии

Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, обвиняемого в получении взятки и соучастии в похищении человека, к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей, следует из приговора, оглашенного в суде в четверг.