Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Момо продолжает «кошмарить» пользователей
Как выглядит автомобиль за миллиард рублей (фото)
В Китае нашли «эликсир бессмертия»
Умер Люк Перри из «Беверли-Хиллз 90210»
В России нашли пенсионерку-миллиардера
В Бразилии проходит самый грандиозный в мире карнавал В общенациональном празднике принимают участие практически все жители страны
Мария Порошина оставила маленького сына ради работы
Сергей Лазарев планирует стать отцом во второй раз
14 знаменитостей с нездоровой психикой
«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов
Как выглядят жёны Ярмольника, Якубовича, Маслякова и ещё 6 звёзд
Женщина умерла на свидании с зеком в тюрьме - СМИ
Как живут вдовы Караченцова, Кобзона и других артистов
8 марта: история, факты и мифы Международного женского дня
Самая странная «Пятерочка» в России изумила соцсети (фото)
Следы на дне Большой голубой дыры: разгадка
Участники реновации недовольны местом для будущего дома
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Убитую в Подмосковье женщину-следователя заказал главарь мошенников

Убийство старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгении Шишкиной заказал лидер организованной группы, занимавшейся мошенничеством с билетами РЖД. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, мужчина, организовавший крупное мошенничество, скрылся, и, желая приостановить расследование, решил ликвидировать руководителя следственной группы. Именно он нашел посредника — и заплатил ему крупную сумму», — сказал он.

Новость
«Она их с того света достанет»: жизнь и смерть следователя Евгении Шишкиной

Источник также отметил, что в настоящее время заказчик убийства объявлен в розыск по делам, возбужденным по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ и статье 30 УК РФ («Подстрекательство и приготовление к совершению преступления»).

Евгения Шишкина была убита 10 октября. Женщина вышла из своего дома в подмосковном поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелили. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как сообщалось, это было второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское у дома № 31. Кроме того, после неудавшегося покушения неизвестные подожгли ее автомобиль марки Lexus. Жертва киллера не скрывала, что получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом, и обращалась за госзащитой.

30 октября 2018 года в Басманном суде Москвы начался процесс по делу хищений билетов РЖД и авиакомпании S7.

Следствие выявило 60 преступлений, совершенных в 2012—2014 годах по одинаковой схеме: путем взлома сайтов нескольких компаний оформлялся билет и производилась отметка о совершенной оплате.
Новость
Подозреваемый в убийстве следователя в Подмосковье попросил убежище в Грузии

Затем подставное лицо обращалось в кассу с этим билетом, оформляло возврат и получало наличные. К уголовной ответственности были привлечены ранее судимый 29-летний уроженец города Кингисепп Ленинградской области Максим Матюшев, 31-летний Андрей Жданов из Новосибирска и также ранее судимый 32-летний москвич Кирилл Кулабухов. Все трое не признали вину. ​ В отношении Сумбаева дело выделено в отдельное производство — его расследование продолжается.

«Именно Сумбаев, по версии следствия, и стал инициатором убийства следователя Шишкиной. Он через интернет нашел посредника и перевел ему деньги. А после того, как первое покушение окончилось безрезультатно, продолжил требовать полного исполнения заказа», — рассказал собеседник «Ленты.ру». Он уточнил, что сейчас решается вопрос об экстрадиции Сумбаева по делу о мошенничестве; следствие намерено также предоставить грузинской стороне доказательства его причастности к убийству Шишкиной.

 Познер: этот правитель России величайший преступник
США придумали как наказать Россию
Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
Поклонская рассказала, какой компромат собрала на коллег в ГД
СМИ узнали о разносе менеджерам «Газпрома» из-за пропажи трубы
Назван самый пьющий регион России
Главы российских регионов поздравили женщин с 8 Марта
UFC отказал Магомедшарипову в поединке в России
Спорт
Наказать Испанию: «Зенит» и «Краснодар» сразятся за Европу Петербургский "Зенит" встретится с "Вильярреалом" в матче 1/8 финала Лиги Европы, а "Краснодар" в гостях сыграет с "Валенсией"
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
Мария Порошина оставила маленького сына ради работы Актриса окончательно вышла из декрета
Леди
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе провели вечер Телеведущая и режиссер были замечены на премьере в Москве.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь