Убитую в Подмосковье женщину-следователя заказал главарь мошенников

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, мужчина, организовавший крупное мошенничество, скрылся, и, желая приостановить расследование, решил ликвидировать руководителя следственной группы. Именно он нашел посредника — и заплатил ему крупную сумму», — сказал он.

Источник также отметил, что в настоящее время заказчик убийства объявлен в розыск по делам, возбужденным по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ и статье 30 УК РФ («Подстрекательство и приготовление к совершению преступления»).

Евгения Шишкина была убита 10 октября. Женщина вышла из своего дома в подмосковном поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелили. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как сообщалось, это было второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское у дома № 31. Кроме того, после неудавшегося покушения неизвестные подожгли ее автомобиль марки Lexus. Жертва киллера не скрывала, что получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом, и обращалась за госзащитой.

30 октября 2018 года в Басманном суде Москвы начался процесс по делу хищений билетов РЖД и авиакомпании S7.

Следствие выявило 60 преступлений, совершенных в 2012—2014 годах по одинаковой схеме: путем взлома сайтов нескольких компаний оформлялся билет и производилась отметка о совершенной оплате.

Новость Подозреваемый в убийстве следователя в Подмосковье попросил убежище в Грузии

Затем подставное лицо обращалось в кассу с этим билетом, оформляло возврат и получало наличные. К уголовной ответственности были привлечены ранее судимый 29-летний уроженец города Кингисепп Ленинградской области Максим Матюшев, 31-летний Андрей Жданов из Новосибирска и также ранее судимый 32-летний москвич Кирилл Кулабухов. Все трое не признали вину. ​ В отношении Сумбаева дело выделено в отдельное производство — его расследование продолжается.