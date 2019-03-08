По всей Венесуэле происходят массовые отключения света

Источник: AFP 2019

Корреспондент РИА Новости передает, что в Каракасе в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью.

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Ранее Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». В январе 2016 года «Эль-Гури», расположенная в штате Боливар, считалась четвертой станцией в мире по мощности после китайской «Санься», бразильско-парагвайской «Итайпу» и китайской «Силоду».

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо.