Мужчина поэкспериментировал с ядами на коллегах и получил пожизненное
Житель Германии получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег. Об этом сообщает Associated Press.
Житель Германии получил пожизненный срок за отравление еды своих коллег. Об этом сообщает Associated Press.
Мужчину арестовали в мае 2018 года. Как показали кадры видеонаблюдения, он подсыпал подозрительный порошок в бутерброд сослуживца. После обыска в доме осужденного обнаружили ртуть, свинец, кадмий и ацетат свинца.
Мотивы преступника остались неясны. Как предполагает следствие, он хотел увидеть действие веществ на коллег. В результате один человек впал в кому, еще двое получили серьезные повреждения почек.
В сентябре 2018 года на прилавках Австралии обнаружили клубнику с иглами и булавками внутри. Позже оказалось, что их туда подкладывала 50-летняя австралийка Май Ут Тринх (My Ut Trinh). По версии следствия, задержанная работала на одной из местных ферм и была недовольна условиями труда, в результате чего решила отомстить работодателю и коллегам и нашпиговала ягоды иголками.