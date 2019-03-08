Каракас остается без света около 13 часов
КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны. Об этом сообщает корреспонедент ТАСС.
КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны. Об этом сообщает корреспонедент ТАСС.
В пятницу утром в Каракасе
Несмотря на отсутствие электроэнергии, на дорогах города достаточно оживленное автомобильное движение.
Между тем, в социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также
Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах
«Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками- империалистами», — сообщает телеканал.
В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм».