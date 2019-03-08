Каракас остается без света около 13 часов

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В пятницу утром в Каракасе по-прежнему не работала система уличного освещения, а в домах не было света. Таким образом, электричество отсутствует уже около 13 часов. Общественные здания — больницы, аэропорт, гостиницы — продолжают функционировать за счет резервных источников питания. Водоснабжение работает в обычном режиме.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, на дорогах города достаточно оживленное автомобильное движение.

Между тем, в социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также по-прежнему отсутствует электричество. У многих уже перестали работать телефоны, поэтому выйти на связь с людьми достаточно сложно.

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Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

«Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками- империалистами», — сообщает телеканал.