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18:41 (мск), источник: Газета.Ру

В Киеве между феминистками и радикалами произошла драка

В Киеве в Международный женский день произошла потасовка между феминистками и ультраправыми радикалами. Об этом сообщает «Прямой».

По данным телеканала, радикалы спровоцировали феминисток. Они срывали с них значки и вырывали плакаты из рук, в результате чего завязалась потасовка. Полиция задержала нескольких участников инцидента.

По мнению радикалов, феминистки стремятся увеличить в стране количество абортов и допустить легализацию проституции. В итоге, они решили организовать собственную акцию.

Ранее сообщалось, что в Reebok отреагировали на скандал с феминистской рекламой в России.

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