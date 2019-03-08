Источник: экс-замглавы Росгеологии Горринга задержали по делу о мошенничестве

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга. В сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.