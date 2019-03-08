Во «Внуково» задержан уволенный замруководителя «Росгеологии»

По данным РЕН-ТВ, Горринг пытался улететь в Сочи, приобретя три билета на разные по времени рейсы 8 марта. Первые два рейса он пропустил, прибыв в аэропорт, чтобы разведать ситуацию, а затем решил зарегистрироваться на третий рейс, после чего был задержан, отмечает телеканал.

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В конце января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга после появления в соцсетях «возмутительного видео», где тот общается с пользователями стримингового сервиса. Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы и рассказы о связях сотрудников «Росгеологии». Министр распорядился провести в «Росгеологии» проверку, а гендиректору Роману Панову — объявить выговор.

Горрингу 41 год, он окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны, говорится на сайте «Росгеологии». После учебы он 11 лет проходил службу, после чего «занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах», указано там же. В «Росгеологию» Горринг пришел работать в 2015 г.