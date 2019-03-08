СК подтвердил задержание экс-замглавы Росгеологии Горринга

«В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области, а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг», — сказала Врадий.

Сейчас его доставляют к следователю ГСУ СК России по Московской области для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

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Ранее о задержании Горринга сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По данным источника, дело было возбуждено в 2011 году.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг первого заместителя генерального директора холдинга Руслана Горринга. В сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, он отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании.