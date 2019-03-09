В Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

Всего было найдено три локации. На данный момент обнаружены более 400 артефактов — обувь, столовые приборы, монеты, части одежды жертв. Также выкопаны оружие и боеприпасы.

По данным историков, в том районе в марте 1945 года солдаты Вермахта и войск СС убили по меньшей мере 208 человек. Это было совершено из опасения, что немецкое командование может потерять контроль над военнопленными, которые составляли значительную часть рабочей силы Третьего рейха в то время.