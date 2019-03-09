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01:57 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

В Арнсбергском лесу в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии поисковики обнаружили места массовых расстрелов советских и польских подневольных рабочих. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Всего было найдено три локации. На данный момент обнаружены более 400 артефактов — обувь, столовые приборы, монеты, части одежды жертв. Также выкопаны оружие и боеприпасы.

По данным историков, в том районе в марте 1945 года солдаты Вермахта и войск СС убили по меньшей мере 208 человек. Это было совершено из опасения, что немецкое командование может потерять контроль над военнопленными, которые составляли значительную часть рабочей силы Третьего рейха в то время.

25 февраля стало известно, что более двух тысяч человек получают пожизненные пенсии, гарантированные фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером за сотрудничество с нацистами. Пособия гарантировались коллаборационистам — как вольным, так и насильно склоненным к сотрудничеству с преступным режимом.

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