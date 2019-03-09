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04:49 (мск), источник: Коммерсантъ

За день в больнице обесточенного города в Венесуэле погибли 15 детей

Как минимум 15 детей умерли в больнице города Матурин из-за отключения электричества по всей стране в ходе сбоя, сообщила депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо в своем Twitter.

Источник: Reuters

Также она добавила, что в больнице города сложилась «критическая и болезненная ситуация».

«В морге Мотурина нам сообщили о 15 погибших сегодня детях», — написала она.

Напомним, Каракас и более чем 20 штатов Венесуэлы остались без электричества из-за сбоя. Национальная электрическая компания Венесуэлы сообщила, что причиной перебоев электричества стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся «американских империалистов». Однако спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отверг обвинения властей Венесуэлы, сообщив, что американские власти не имели никакого отношения к масштабному отключению электричества.
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возложил ответственность за последствия отключения электричества в Венесуэле на власти страны и потребовал во время митинга в Каракасе отставки президента. В свою очередь сторонники Николаса Мадуро на митинге пообещали защищать свою страну в любых условиях, в том числе в случае дальнейшего отсутствия энергоснабжения.

Отметим, что МИД РФ предупредил об изменении в расписании авиарейсов в Венесуэлу в связи с перебоями в электроснабжении. «В Каракасе и других городах страны возникли серьезные перебои с электроснабжением, вызванные неполадками на ГЭС в штате Боливар. 8 марта объявлено вынужденным выходным днем, возможны изменения в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

Напомним, 23 января председатель венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Николаса Мадуро.

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