Умер Владимир Этуш

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — сказал Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Источник из окружения артиста уточнил ТАСС, что около месяца назад Этуш «пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась». «Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. «Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим», — рассказали в окружении артиста.

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