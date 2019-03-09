Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пьяные украинские солдаты расстреляли своего командира - ДНР
Как выглядит автомобиль за миллиард рублей (фото)
Накинутый в последний момент шарф спас британку от смерти
Зудина, Собчак и Барановская на премьере сериала «Содержанки»
Пять идей, как с пользой провести 8 марта
Иностранцы о русских женщинахО любви к каблукам, цветам и кухне и о том, чем русские бабушки отличаются от европейских и американских
Собчак нарядила сына в шапку с заячьими ушами
13-летний сын Юлии Барановской восхитил сеть вокальным талантом
ДНР о "казни" на передовой: бойцы ВСУ расстреляли командира
Подросток умер после визита к стоматологу в Москве
«Тампа» Кучерова и Василевского стала первым участником плей-офф
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Тарзан дня: 15 накаченных торсов мужа Наташи Королевой
10 нелепых нарядов звезд, которые не стоит надевать на 8 марта
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Что делать, если вы затопили соседей: инструкция
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
13:08 (мск), источник: ТАСС

Умер Владимир Этуш

Народный артист СССР скончался на 97-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — сказал Крок. По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Источник из окружения артиста уточнил ТАСС, что около месяца назад Этуш «пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась». «Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. «Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим», — рассказали в окружении артиста.

Читайте также

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Какой орден президент вручил Владимиру Этушу
Во время загрузки произошла ошибка.
27 июня 2018© Ньюстюб
 Если бы все подтвердилось, погибли бы 85 млн россиян и американцев
Ефим Шифрин прокомментировал очередной скандал с Серебряковым
Он вывел сборную СССР на ЧМ-1986, но был уволен перед турниром
В США поймали одного из самых опасных преступников
СМИ: Евросоюз введет визы для граждан США
Кит проглотил, а затем выплюнул живого дайвера
Прохожий снял нападение осьминога на чайку (видео)
В Германии нашли вещи убитых нацистами советских граждан
Спорт
Война учениц Тутберидзе: кто был сильнее в короткой программе Россиянка Анна Щербакова захватила лидерство после короткой программы на юниорском ЧМ по фигурному катанию, опередив другую ученицу Этери Тутберидзе Александру Трусову
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note10 показали на первых рендерах Во-первых, это красиво.
Авто
4 самых крутых внедорожника Женевы (и один трактор) Больше не гряземес. Громадный вездеход в антураже пафосной швейцарской выставки — это символ устрашения и демонстрации превосходства с легкой примесью душевного ретро
Кино
20-летняя дочь Бодрова-мл. получила первую роль в большом кино Бодров-старший станет одним из сценаристов и продюсеров фильма
Недвижимость
Как выглядит Рижский рынок накануне 8 марта
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дачная амнистия завершилась, но не для всех
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Андрей Малахов посадил годовалого сына на диету Вес мальчика, по словам ведущего, не соответствует его возрасту
Леди
Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании Супруги давно не живут вместе.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь