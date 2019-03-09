Свыше 80 человек пострадали в Японии при столкновении парома с китом
По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море. Об этом в субботу, 9 марта, сообщило агентство Kyodo.
По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море. Об этом в субботу, 9 марта, сообщило агентство Kyodo.
Инцидент произошел в районе префектуры Ниигата. Паром со 120 пассажирами направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости судно врезалось в подводный объект, предположительно, в проплывавшего рядом кита. В результате пассажиры получили травмы разной степени тяжести.
Само судно получило повреждения. В ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.
В середине ноября 2018 года в Японском море столкнулись три рыболовецких траулера, шедших под флагами Японии и Южной Кореи. Инцидент произошел в 330 км от острова Такэсима. Спасатели эвакуировали рыбаков на берег. Никто из них не пострадал.