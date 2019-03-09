Свыше 80 человек пострадали в Японии при столкновении парома с китом

Инцидент произошел в районе префектуры Ниигата. Паром со 120 пассажирами направлялся к острову Садо. На подходе к нему на высокой скорости судно врезалось в подводный объект, предположительно, в проплывавшего рядом кита. В результате пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Само судно получило повреждения. В ходе осмотра на его обшивке была обнаружена крупная трещина, а подводные крылья погнулись.