СМИ: хакеры из КНДР в 2017—2018 годы похитили более $500 млн

По данным комитета СБ ООН, за два года Пхеньян осуществил как минимум пять успешных взломов криптовалютных бирж в разных странах Азии. Хакеры из КНДР также могли пользоваться технологиями блокчейна для обхода санкций.

Эксперты выяснили, что северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram, а также использовать мессенджер WeChat для продажи военной техники в обход санкций.

Читайте также Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию

В мессенджере, в частности, передавались координаты судов, на которых северокорейские катера могли перекачать нефть или отгрузить товары.

Власти США ранее заявили, что хакеры из КНДР активизировались из-за американских санкций. Целью преступников, по мнению Вашингтона, становятся банки и предприятия по всему миру.