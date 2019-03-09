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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: хакеры из КНДР в 2017—2018 годы похитили более $500 млн

Кибератаки принесли хакерам из Северной Кореи более $500 млн в период с 2017 по 2018 годы. Соответствующие данные приводятся в докладе комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую газету Nikkei.

По данным комитета СБ ООН, за два года Пхеньян осуществил как минимум пять успешных взломов криптовалютных бирж в разных странах Азии. Хакеры из КНДР также могли пользоваться технологиями блокчейна для обхода санкций.

Эксперты выяснили, что северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram, а также использовать мессенджер WeChat для продажи военной техники в обход санкций.

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В мессенджере, в частности, передавались координаты судов, на которых северокорейские катера могли перекачать нефть или отгрузить товары.

Власти США ранее заявили, что хакеры из КНДР активизировались из-за американских санкций. Целью преступников, по мнению Вашингтона, становятся банки и предприятия по всему миру.

США уверены, что к росту числа кибератак также приводит «отчаянное желание правительства Северной Кореи получить наличные деньги».

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16 мая 2017© Ньюстюб
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