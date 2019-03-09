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15:10 (мск), источник: m24.ru

Прощание с Этушем пройдет 12 марта

Прощание с Владимиром Этушем состоится в Театре имени Евгения Вахтангова 12 марта в 10:00, сообщается на сайте театра.

Источник: РИА "Новости"

Актер театра и кино, народный артист СССР, педагог Владимир Этуш умер 9 марта в больнице на 97-м году жизни. Его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Сразу после начала Великой Отечественной войны он записался добровольцем на фронт, попал в школу военных переводчиков в Ставрополе и в стрелковый полк. На войне Этуш получил тяжелое ранение. В 1944 году он вернулся на четвертый курс театрального училища имени Щукина. В 1945 году по окончании училища его приняли в труппу Театра имени Вахтангова.

Он известен по ролям во множестве культовых фильмов. Зрители помнят его как Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков», Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в «Двенадцати стульях», Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию», Карабаса Барабаса из «Приключений Буратино».

В 1987—2003 годах Этуш был ректором института имени Щукина, с 2003 года стал его художественным руководителем. В июне прошлого года Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством».

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