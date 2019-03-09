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15:48 (мск), источник: ТАСС

Сотрудник посольства США пытался провезти в Шереметьево мину

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

Источник: AP 2019

Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ России, но и изнутри.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, — заявил собеседник агентства. — Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса».

Сотрудник американской дипмиссии, как информировали в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». «Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины», — указали в министерстве.

«Посольство США было немедленно извещено об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту Шереметьево, — подчеркнули в российском дипведомстве. — Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника».

На Смоленской площади также обратили внимание на то, что с учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, сотрудник американского посольства «просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно». «Значит, пошел на такой шаг сознательно», — заключили в МИД.

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