Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая

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По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Уголовное дело в отношении Александра Газейкина рассматривалось Домодедовским горсудом в особом порядке. По приговору суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Несмотря на признание вины, Газейкин с назначенным ему в 2011 году сроком не согласился, обжаловав приговор в Мособлсуде, но тот решение суда первой инстанции оставил в силе.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники.

7 марта 2019 Горринг был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве, Московской области и ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту Внуково, после чего доставлен в ГСУ СК по Московской области. На допросе Горринг отказался от дачи показаний, воспользовавшись статье 51 Конституции РФ.

Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы, а также на выявление иных эпизодов противоправной деятельности Руслана Горринга.

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