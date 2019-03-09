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22:04 (мск), источник: Ведомости

СКР раскрыл детали уголовного дела бывшего замдиректора «Росгеологии»

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг обвиняется в посредничестве при получении взятки, впервые дело в отношении него было возбуждено около восьми лет назад, сообщил Следственный комитет России. Однако, как утверждает СКР, мужчина тогда скрылся от следствия и сменил фамилию.

По данным следствия, раньше Руслана Горринга звали Руслан Ганижев. В 2011 г. он получил от предпринимателя, имя которого не называется, более 5 млн руб. «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Ленинском районе Подмосковья, сообщает СКР. Ганижев должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания и был отпущен судом под подписку о невыезде. Однако после избрания меры пресечения Ганижев скрылся от следствия и сменил фамилию, став Русланом Горрингом. Его объявили в розыск, а Газейкин был приговорен к реальному сроку.

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В пятницу стало известно, что Горринга задержали в московском аэропорту «Внуково». На допросе он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, сообщил СКР. Суд арестовал Горринга на два месяца до 7 мая, ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — 10 лет лишения свободы.

Горрингу 41 год, он окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны, сообщалось на сайте «Росгеологии». После учебы он 11 лет проходил службу, после чего «занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах», указывалось там же. В «Росгеологию» Горринг пришел работать в 2015 г. В конце января этого года его уволили из-за видеоролика в соцсетях, на котором топ-менеджер употреблял нецензурную лексику и рассказывал о связях сотрудников «Росгеологии».

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