СКР раскрыл детали уголовного дела бывшего замдиректора «Росгеологии»

По данным следствия, раньше Руслана Горринга звали Руслан Ганижев. В 2011 г. он получил от предпринимателя, имя которого не называется, более 5 млн руб. «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности» в Ленинском районе Подмосковья, сообщает СКР. Ганижев должен был передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. На допросе Ганижев дал признательные показания и был отпущен судом под подписку о невыезде. Однако после избрания меры пресечения Ганижев скрылся от следствия и сменил фамилию, став Русланом Горрингом. Его объявили в розыск, а Газейкин был приговорен к реальному сроку.

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В пятницу стало известно, что Горринга задержали в московском аэропорту «Внуково». На допросе он отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, сообщил СКР. Суд арестовал Горринга на два месяца до 7 мая, ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — 10 лет лишения свободы.