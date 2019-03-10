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00:32 (мск), источник: Известия

Скончался внук Колчака

Внук российского адмирала Александра Кочалчака скончался во Франции на 86-м году жизни. Об этом 9 марта сообщили в Союзе потомков галлиполийцев.

Согласно данным организации, Александр Ростиславович Колчак долгое время боролся с тяжелой болезнью.

«С большой скорбью главное правление Союза потомков галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром, 9 марта 2019 года, после длительной болезни отошёл к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России, главнокомандующего Русской армией», — говорится в сообщении в Facebook.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году в Париже, он окончил Сорбонну и занимался джазовой музыкой.

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