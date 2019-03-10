Подтверждена гибель россиян в катастрофе «Боинга» в Африке
На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который упал утром 10 марта в Эфиопии, находились трое россиян. Об этом на
На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который упал утром 10 марта в Эфиопии, находились трое россиян. Об этом на
Вместе с тем в российском посольстве в Эфиопии агентству рассказали, что, по неподтвержденной информации, граждане России не покупали билеты на этот рейс.
«По крайней мере, в московском офисе их не продавали», — уточнил заведующий консульским отделом дипмиссии Рашид Умяров.
Как сообщает BBC News, в Ethiopian Airlines заявляли, что данным рейсом летели граждане 33 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Израиля, Норвегии, а также четыре человека с паспортами ООН. В общей сложности на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.
Катастрофа произошла утром 10 марта спустя шесть минут после того, как лайнер вылетел из аэропорта