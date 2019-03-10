Подтверждена гибель россиян в катастрофе «Боинга» в Африке

Источник: Reuters

Вместе с тем в российском посольстве в Эфиопии агентству рассказали, что, по неподтвержденной информации, граждане России не покупали билеты на этот рейс.

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«По крайней мере, в московском офисе их не продавали», — уточнил заведующий консульским отделом дипмиссии Рашид Умяров.

Как сообщает BBC News, в Ethiopian Airlines заявляли, что данным рейсом летели граждане 33 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Израиля, Норвегии, а также четыре человека с паспортами ООН. В общей сложности на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.