Стали известны имена российских пассажиров разбившегося в Эфиопии самолета

Источник: AFP 2019

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», — говорится в сообщении посольства в твиттере.

В дипмиссии заявляют, что устанавливают контакт с родственниками погибших россиян и обещают оказать им все возможное содействие.

На борту «Боинга 737» авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в кенийский Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Катастрофа произошла через шесть минут после взлета «Боинга» из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет упал менее чем в 40 км к юго-востоку от города.