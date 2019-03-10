Мафиози закатали в цемент укравшего у любовницы драгоценности албанца

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Жертвой сицилийских наемников стал 41-летний албанец Ламай Астрид, пропавший без вести в 2013 году. Его тело было обнаружено в ходе расследования по борьбе с мафией в провинции Кальтаниссетта.

По подозрению в убийстве Астрида и сокрытии его трупа задержали четверых наемников, причастных к влиятельной мафиозной семьей из Риези (коммуна в Италии — прим. «Ленты.ру»). Когда бывшая любовница погибшего узнала, что его тело обнаружили, она пыталась бежать через аэропорт Генуи.

По версии следствия, женщина решила отомстить укравшему драгоценности и бросившему ее албанцу. Для этого она воспользовалась своими контактами в мафии Риези, передает слова командира полиции газета La Repubblica.