В Ульяновской области зафиксировали вспышку кори

«В Николаевском районе зафиксирована вспышка заболевания корью. По информации регионального минздрава, по состоянию на 10 марта диагноз подтвердился у 11 жителей сел Славкино, Андрееевка, Барановка и поселка Николаевка, в том числе у троих детей и четверых медработников», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, все больные госпитализированы в медицинские учреждения области: двое детей — в областную детскую инфекционную больницу, один медицинский работник — в инфекционное отделение центральной городской клинической больницы Ульяновска, остальные восемь человек — в районную больницу.

Состояние всех заболевших оценивается врачами как удовлетворительное с положительной динамикой.

По словам врачей, первые случаи были зафиксированы 5 марта, источником заболевания стали двое жителей Николаевского района, которые работают вахтовым методом в Москве. Они обратились в барановскую участковую больницу с признаками ОРВИ, остальные жители заболели в результате контакта с ними.

«В настоящее время в районе организованы мероприятия по ликвидации вспышки инфекции, включая обследования контактных лиц и вакцинацию. Всего привиты уже более 600 жителей района, эта работа продолжается. Учреждения здравоохранения Николаевского района обеспечены вакциной в полном объеме», — цитирует минздрав главу ведомства Сергея Панченко.