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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео из утопающей в грязи квартиры девочки-маугли

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео из московской квартиры, откуда ранее изъяли пятилетнюю девочку, которая страдает от истощения и не умеет говорить.

На кадрах видно, что вся квартира в доме на Ленинградском шоссе завалена горами мусора, обои и стекла на окнах залеплены грязью, некоторая мебель сломана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ребенок находится сейчас в реанимации. Мать задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительной информации, у ребенка есть признаки анорексии, на ее теле нашли вросший в кожу нательный крестик. Девочка не умеет разговаривать, одеваться, умываться и ходить в туалет.

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