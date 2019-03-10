Появилось видео из утопающей в грязи квартиры девочки-маугли

На кадрах видно, что вся квартира в доме на Ленинградском шоссе завалена горами мусора, обои и стекла на окнах залеплены грязью, некоторая мебель сломана.

Ребенок находится сейчас в реанимации. Мать задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительной информации, у ребенка есть признаки анорексии, на ее теле нашли вросший в кожу нательный крестик. Девочка не умеет разговаривать, одеваться, умываться и ходить в туалет.